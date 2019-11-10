عام / تعليم جازان ينفذ حملة" هويتي انتمائي"
الأحد 1441/3/13 هـ الموافق 2019/11/10 م واس
جيزان 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واس
بدأت اليوم ، فعاليات الحملة التوعوية "هويتي انتمائي" التي نفذتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بالتعاون مع الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة , وذلك بعدد من المدارس الثانوية للبنات التابعة لتعليم جازان.
وتهدف الحملة إلى التعريف ببطاقة الهوية الوطنية للمرأة والتوعية بأهميتها كإثبات شخصي، وضرورة المحافظة عليها، وتقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات في أماكن تواجدهم في المدارس , حيث تقوم الوحدة المتنقلة من الفريق النسائي بالأحوال المدنية بتقديم خدماتها للطالبات بالحقائب اليدوية والعربات المتنقلة في عدد من مدارس المرحلة الثانوية للبنات من أجل تحقيق أهداف الحملة، والتعريف بها .
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14:28ت م
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