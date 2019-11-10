عام / تعليم جازان ينفذ حملة" هويتي انتمائي"

الأحد 1441/3/13 هـ الموافق 2019/11/10 م واس
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جيزان ‬ 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واس
‫بدأت اليوم ، فعاليات الحملة التوعوية "هويتي انتمائي" التي نفذتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بالتعاون مع الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة , وذلك بعدد من المدارس الثانوية للبنات التابعة لتعليم جازان.‬
وتهدف الحملة إلى التعريف ببطاقة الهوية الوطنية للمرأة والتوعية بأهميتها كإثبات شخصي، وضرورة المحافظة عليها، وتقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات في أماكن تواجدهم في المدارس , حيث تقوم الوحدة المتنقلة من الفريق النسائي بالأحوال المدنية بتقديم خدماتها للطالبات بالحقائب اليدوية والعربات المتنقلة في عدد من مدارس المرحلة الثانوية للبنات من أجل تحقيق أهداف الحملة، والتعريف بها .‬
// انتهى //
14:28ت م
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