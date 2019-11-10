الدمام 13 ربيع الأول 1441هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عامر بن علي المطيري.وأكد سموه خلال اللقاء، أن قطاعات الدولة تحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة –أعزها الله- وأن حكومة خادم الحرمين الشريفين حريصةٌ على إمداد مختلف الإدارات بالكوادر البشرية.كما أكد سموه، بعد اطلاعه على تقرير موجز عن أعمال ومنجزات فرع الوزارة خلال العام المالي الحالي، ضرورة مضاعفة الجهود، والتنسيق مع مختلف الإدارات لضمان وصول الخدمات للمستفيدين بأعلى كفاءة وبأفضل جودة، والحرص على مباشرة البلاغات المختلفة، وتكثيف جهود التوعية للحفاظ على الموارد البيئية والمائية، وتعزيز مشاركة الفرع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتسخير كافة الطاقات من أجل ذلك.وتمنى سموه، للمطيري ومنسوبي فرع الوزارة التوفيق، مهنئاً المطيري بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر على الموافقة لترقيته للمرتبة الرابعة عشرة مؤخراً.من جهته، أعرب المهندس المطيري، عن جزيل شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على ما تفضل به من توجيهاتٍ كريمة، ودعمه المستمر لأعمال الفرع، وحرصه على قيامه بالمهام المناطة به على أكمل وجه، ومساندة سموه الدائمة وتذليله للعقبات التي تعترض أعماله، مبيناً أن هذه التوجيهات أسهمت ولله الحمد في تحقيق عدد من المنجزات، وتسريع عمل عدد من المشروعات المعتمدة ضمن موازنة العام المالي الحالي.// انتهى//14:30ت م0104