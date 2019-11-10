الوجه 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسكثفت بلدية محافظة الوجه أعمالها الرقابية على مختلف المحلات التجارية المتعلقة بالصحة العامة، ضمن حملة "الرقابة البلدية".وأوضح رئيس بلدية الوجه المهندس محمود بن عبدالله العطوي, أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز السلامة الغذائية وتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع, من خلال تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من سريان رخصة المنشآت ونظافة المكان وسريان الشهادات الصحية للعمالة وخلوهم من الأمراض.وأشار إلى أن الحملة شملت زيارة أكثر من 118 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط ومصادرة 42 كيلو غراماً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي وادوات الطبخ الغير صالحة للاستعمال, حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات و تسجيل 9 غرامات مالية الغرامات بحق المخالفين.// انتهى //14:33ت م0105