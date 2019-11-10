الرياض 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسبدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية في تقديم خِدْماتها للرجال والنساء في عدد من مناطق المملكة, حيث زارت 79 موقعًا حول المملكة خلال هذا الأسبوع ، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.ففي منطقة مكة المكرمة تقدم الأحوال المدنية خِدْماتها من خلال خمس مواقع، حيث تقوم الوحدة المتنقلة بتقديم خِدْماتها اليوم للرجال في محافظة ميسان لمدة يومين, ومحافظة أضم ، ومحافظة الكامل لمدة يوم واحد, ويوم غد الاثنين تقدم خِدْماتها للرجال في المديرية العامة للسجون بمنطقة مكة المكرمة لمدة يوم، فيما تختتم الوحدة المتنقلة زياراتها يوم الأربعاء في محافظة ثول بمنطقة مكة المكرمة لتقديم خِدْماتها للرجال لمدة يوم واحد.أما في منطقة المدينة المنورة فتكمل الأحوال المدنية خِدْماتها للرجال والنساء في ثماني مواقع ، حيث تقوم الوحدة المتنقلة اليوم الأحد ولمدة يوم بتقديم خِدْماتها للنساء في الثانوية الثانية والخمسين بالمدينة المنورة ، ويوم غد الاثنين تقدم خِدْماتها للرجال والنساء في مستشفى التأهيل الطبي بالمدينة المنورة ، وللنساء في فرع جامعة طيبة بمحافظة ينبع لمدة يومين والثانوية العشرون بالمدينة المنورة لمدة يوم واحد، كما تتواجد الوحدة المتنقلة يوم الثلاثاء لتقديم خِدْماتها للرجال والنساء في مجمع الأمل للصحة النفسية بالمدينة المنورة وللنساء في الثانوية الثالثة لتحفيظ القرآن بالمدينة المنورة لمدة يوم واحد، وتختتم الوحدة المتنقلة يوم الأربعاء زياراتها بتقديم خِدْماتها للرجال والنساء في مستشفى مدينة الحجاج وللنساء في الثانوية الثانية عشر بمنطقة المدينة المنورة لمدة يوم واحد.وفي منطقة القصيم تقدم الأحوال المدنية خِدْماتها للرجال والنساء من خلال 23 موقعًا، حيث تقوم الوحدة المتنقلة اليوم الأحد بتقديم خِدْماتها للرجال في جامعة القصيم لمدة يومين ، وثانوية عيون الجواء لمدة يوم ، وللنساء بالثانوية السادسة بعنيزة وثانوية المحيلاني بمحافظة النبهانية والمتوسطة الثالثة والخمسين ببريدة لمدة يوم واحد, وتقوم يوم غدٍ الاثنين بتقديم خِدْماتها للرجال في متوسطة تحفيظ القرآن بمحافظة عيون الجواء لمدة يوم واحد , وللنساء في ثانوية عماير سعيدة بمحافظة النبهانية والثانوية السابعة بعنيزة و والمتوسطة الواحد والعشرين ببريدة لمدة يوم واحد ، فيما تقدم خِدْماتها يوم الثلاثاء للرجال في بلدية مركز العمار ومتوسطة صقر الجزيرة بمحافظة عيون الجواء وللنساء في المتوسطة التاسعة والأربعين ببريدة والثانوية الثامنة بعنيزة وثانوية امباري بمحافظة النبهانية لمدة يوم واحد, ويوم الأربعاء تقدم خِدْماتها للرجال في متوسطة ذات الصواري بمركز القوارة وثانوية مركز الروضة ، وللنساء في الثانوية الثالثة والمتوسطة الثانية ببريدة وثانوية النمرية بمحافظة النبهانية والثانوية التاسعة بعنيزة لمدة يوم واحد، وتختتم الوحدة المتنقلة يوم الخميس زياراتها بتقديم خِدْماتها للرجال في ثانوية مركز عطي لمدة يوم ، وللنساء في الثانوية العاشرة والثانوية الثانية عشرة بعنيزة والمتوسطة الثانية عشر ببريدة لمدة يوم واحد.وفي منطقة الرياض تكمل الأحوال المدنية خِدْماتها للرجال والنساء في موقع واحد ، حيث تقوم الوحدة المتنقلة اليوم بتقديم خِدْماتها للرجال والنساء في هيئة حقوق الإنسان لمدة أربعة أيام.وفي المنطقة الشرقية ستقدم الأحوال الخدمة في ثلاثة مواقع ، حيث تقوم بتقديم الخدمة للنساء اليوم في المتوسطة الأولى بالرفيعة ولمدة يومين ، ويوم الثلاثاء في متوسطة الشيحية بالمنطقة الشرقية لمدة يومين ، وتختتم يوم الخميس بمتوسطة وثانوية مشلة بالمنطقة الشرقية ولمدة يوم.أما منطقة حائل تقدم خِدْماتها للنساء في اثني عشر موقعاً ، حيث تتواجد اليوم بمركز التأهيل الشامل بحائل لمدة يومين و المتوسطة والثانوية الأولى بمحافظة بقعاء لمدة يوم , ويوم غدٍ الاثنين في ثانوية ضبيعة بمحافظة بقعاء لمدة يوم ، ويوم الثلاثاء تقوم بتقديم الخدمة في ثانوية الشيحية بمحافظة بقعاء والثانوية الثانية والعشرون وثانوية أميمة بنت قيس بحائل لمدة يوم ، ويوم الأربعاء تتواجد في ثانوية شعيبة المياه لتعليم الكبيرات بمحافظة بقعاء والثانوية الحادية عشر والحادية والعشرون بحائل لمدة يوم ، وتختتم زياراتها يوم الخميس في الثانوية الثانية بمحافظة بقعاء والثانوية العاشرة والسابعة بحائل لمدة يوم.وفي منطقة عسير تقدم خِدْماتها للرجال والنساء في 12 موقعاً ، حيث تقوم اليوم بخدمة الرجال والنساء بمركز الفرشة بتهامة قحطان بمحافظة سراة عبيدة لمدة أسبوع ، وللنساء في الثانوية الأولى بمدينة أبها والثانوية السادسة بمحافظة خميس مشيط لمدة أسبوع ، والمجمع الأول بمحافظة النماص لمدة ثلاثة أيام ، والثانوية الثالثة بمحافظة بيشة لمدة يومين ، وثانوية تحفيظ القرآن بمحافظة ظهران الجنوب وثانوية العلاية بمحافظ بلقرن لمدة يوم ، ويوم الثلاثاء تقوم بتقديم الخدمة للنساء في ثانوية الطلحة بمحافظة ظهران الجنوب والثانوية الثالثة والخامسة بمحافظة بيشة لمدة يومين ، وتتواجد يوم الأربعاء لخدمة النساء في مجمع البنات الثاني بمحافظة النماص لمدة يومين ، وتختتم جدول زيارتها يوم الخميس للنساء في الثانوية الأولى بمحافظة بيشة لمدة يوم.وتكمل تقديم خِدْماتها بمنطقة الجوف للرجال في خمسة مواقع ، حيث تقوم اليوم بتقديم الخدمة في مستشفى النساء والولادة لمدة يومين ، ويوم الثلاثاء في هيئة الهلال الأحمر السعودي وميدان الفروسية لمدة يوم ، ويوم الأربعاء تتواجد في فرع هيئة الرقابة والتحقيق لمدة يوم ، وتختتم زياراتها يوم الخميس في فرع هيئة الرياضة لمدة يوم.وفي منطقة جازان تقدم الأحوال خِدْماتها للنساء في أربعة مواقع ، حيث تتواجد اليوم بكلية العلوم للطالبات وثانوية المضايا وثانوية منشبة بالدرب والثانوية الثانية بالداير لمدة أسبوع.وتواصل تقديم الخدمة في منطقة الباحة في موقعين ، حيث تقوم اليوم بتقديم الخدمة للرجال في مديرية مكافحة المخدرات لمدة يومين ويوم الثلاثاء في كلية التقنية ولمدة يومين .وفي منطقة نجران تقوم بتقديم الخدمة للنساء في موقعين ، حيث تقوم اليوم بخدمة الثانوية الثالثة لمدة يومين ، ويوم الأربعاء في ثانوية القابل لمدة يومين.أما في منطقة تبوك فتقوم العربة المتنقلة بتقديم الخدمة لموقعين ، حيث تتواجد اليوم الأحد لخدمة النساء في جامعة الأمير فهد بن سلطان وللرجال في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ولمدة أسبوع.يذكر أن الخِدْمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.// انتهى //14:34ت م0107