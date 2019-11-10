السيح 13 ربيع الأول 1441هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسبدأت إدارة تعليم الخرج اليوم في توزيع الأجهزة السمعية للطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع ، وذلك في مقر مركز التربية الخاصة بمدينة السيح .وأوضحت رئيسة قسم التربية الخاصة للبنات تهاني آل ربيع أن توفير المعينات السمعية يأتي تلبية لإحتياجات الطلاب والطالبات من ذوي الاعاقة ليمارسوا حياتهم بشكل طبيعي وتساعدهم على التواصل مع من حولهم لكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.// انتهى //15:42ت م0156