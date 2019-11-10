أبهـا 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسنظمت جامعة الملك خالد ممثلة في قسم العلوم الإشعاعية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها , حملة مجتمعية تعريفية بالأشعة ومجالاتها استمرت 3 أيام، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للأشعة.وأوضح رئيس قسم العلوم الإشعاعية بالكلية الدكتور مقبول العلياني أن الحملة نُفذت بإدارة وتنظيم طلاب وطالبات القسم، وتضمنت 18 منصة عرض مختلفة للتعريف بخدمات التصوير والعلاج الإشعاعي، وهدفت إلى إيصال رسالة توعوية من خلال إبراز الدور الفعال للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتقنيات التصوير الإشعاعي المتاحة التي تستخدم في تشخيص هذا المرض، وشرح طرق الوقاية الإشعاعية المستخدمة لتقليل الجرعات الإشعاعية للمرضى أثناء استخدام مصادر الإشعاع للتشخيص أو العلاج.واشملت الفعاليات على تقديم عروض متنوعة وتطبيقات حية باستخدام وسائل عرض مختلفة لتقنيات الأشعة السينية والمقطعية، وتقنيات التصوير بالموجات فوق الصوتية، وتقنيات الرنين المغناطيسي والطب والنووي، إضافة إلى شرح مفصل لتقنيات العلاج الإشعاعي وارتباطها بباقي التقنيات الطبية المستخدمة في علاج السرطان.// انتهى //15:43ت م0157