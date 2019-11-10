وادي الدواسر 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واستبدأ يوم غدٍ الاثنين فعاليات الأولمبياد الوطني الحادي عشر للروبوت، الذي تنظمه وزارة التعليم خلال المدة من 14 إلى 16 ربيع الأول الحالي بمشاركة جميع الإدارات التعليمية بالمملكة، وتستضيفه إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر.وستتنافس الإدارات في مشاريع علمية للطلاب المبدعين في مجال الروبوت لتوجيهه كوسيلة عصرية للابتكار وتنمية مهاراتهم ومعلوماتهم في حل المشكلات باستخدام أجهزة روبوت متنوعة.وأفاد مُدير التعليم بمحافظة الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري، أن المسابقات ستركز على عدة مجالات من أهمها العلوم البيئية وخدمة المجتمع والصناعة والهندسة والطب والصحة والسياحة والتعليم والاقتصاد والفنون والرياضة والتقنية والأمن والسلامة، مؤكدًا على أهمية تلك المناسبة العلمية في مواكبة تطلعات ولاة الأمر في أن يبني ويطور شباب الوطن صناعة التقنية المتقدمة والاستفادة من جميع استخداماتها.// انتهى //15:44ت م0158