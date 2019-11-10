الرياض 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسحصل برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام على اعتماد جمعية القلب الأمريكية لبرنامج دعم الحياة المتقدم للأطفال (PALS) وتجديد اعتماد مركز تدريب دعم الحياة بالمستشفى، ليكون المستشفى مركزاً دولياً معتمداً لتقديم كافة برامج دعم الحياة الأساسية والمتقدمة (BLS, Heart saver, ACLS and PALS) من قبل مدربين دوليين معتمدين.وأوضح مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام العميد طبيب الدكتور علي بن سعد الدوسري, أن المستشفى يعمل على تقديم أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية على المستويين العلمي والانساني، وهذا الاعتماد يعزز دور المستشفى وأهميته في تدريب الممارسين الصحيين وفقاً للنظم الحديثة الخاصة بالتدريب والمتوافقة مع المعايير والمتطلبات الدولية.وأشار إلى أهمية رفع مهارات الممارسين الصحيين وقدراتهم العلمية والعملية وإعدادهم إعداداً فنياً على مستوى عالي للتعامل الأمثل والسليم مع الحالات الحرجة والطارئة.ويأتي اعتماد الجمعية بعد زيارة فريق ممثل من جمعية القلب الأمريكية مؤخراً للمستشفى للتحقق من تطبيق المعايير العالمية للتدريب، وتم اعتماده لمدة ثلاث سنوات لعقد دورات تدريبية بشكل دوري مستمر لتحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة للمرضى.// انتهى //15:51ت م0160