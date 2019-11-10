عمّان 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسأعلن العاهل الأردني عبد الله الثاني اليوم، انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام، وفرض السيادة الأردنية الكاملة على كل شبر منها.وقال خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الأردني الثامن عشر وإلقائه خطاب العرش، إن مواقفنا القومية تجاه القضية الفلسطينية ودعم الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية ثابته.وأضاف "لقد قدمت الحكومة خلال الشهر الماضي برنامجًا اقتصاديًا سيتم تنفيذه على مراحل، ضمن أربعة محاور، تهدف إلى إعادة النظر في الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة".وأعلن العاهل الأردني عبد الله الثاني في الحادي والعشرين من أكتوبر العام الماضي، إنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر من معاهدة السلام، المبرمة بين الأردن وإسرائيل عام 1994، اللذين سمحا لإسرائيل باستخدامهما، طيلة تلك المدة بدون مقابل.// انتهى //15:55ت م0161