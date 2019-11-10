الدمام 13 ربيع الأول 1441هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسيطرح منتدى الثلاثاء الثقافي بمحافظة القطيف بعد غدٍ، خلال محاضرته التي عنوانها "أدب الطفل" أسئلته واستفساراته عن هذا الأدب، ومناقشة محاوره الرئيسة؛ من يكتب أدب الطفل؟ وسمات الكتاب الناجح للطفل، وهل يخضع أدب الطفل للدراسات النقدية؟ وهل خدمت التقنية كتاب الطفل؟وتقدم المحاضرة الأستاذ المشارك في دراسات ثقافة الطفل وأدبه الدكتورة صباح عبدالكريم عيسوي، تحت عنوان "الكتابة للطفل.. إشكالات ورؤى".كما سيشاهد الحضور خلال فعاليات الأمسية فيلمًا عن اليوم العالمي للتسامح، ومعرض نحت للفنان عصام جميل، وتوقيع كتاب" أرجل حوراء القوية" لنرجس الخباز، وتكريم الأستاذ إبراهيم القحطاني، والطالب عبدالله السنان.// انتهى//15:57ت م0162