عرعر 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسقلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بالإمارة اليوم ، مدير شرطة المنطقة العميد صالح بن عواض العمري رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة لواء.وهنأ سموه اللواء العمري على الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن، حاثاً سموه على بذل المزيد من الجهد والتفاني في أداء العمل .// انتهى //15:57ت م0163