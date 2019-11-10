نجران 13 ربيع الأول 1441هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسنفذ مركز التميز بتعليم نجران اليوم، ورشة عمل عن الخدمات التعليمية لفئة "المرشدة الطلابية"، قدمتها مساعدة مدير المركز فاطمة عجيم، بحضور ١٤ متدربة، وذلك بمقر إدارة التدريب التربوي.وتناولت الورشة التعريف بجائزة التميز، ونشر ثقافة التميز والإبداع وتفسير المعايير والمؤشرات، ومفاتيح التميز في التوثيق للشواهد وطريقة إعدادها للمشاركة في الجائزة، ومعرفة أهمية توثيق المعلومات بالصور والشواهد والتقارير والتأكد من صحتها.وتضمنت الورشة عدة محاور منها مجال المعرفة العامة والتطوير المهني والتخطيط والتنفيذ والتقييم والتواصل وأخلاقيات المهنة والمبادرات المهنية والأنشطة المجتمعية.//انتهى//15:58ت م0164