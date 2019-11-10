طرابلس 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسأعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أن إيرادات اكتوبر 2019 بلغت حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 381 مليون دولار امريكي (21 في المئة) مقارنة مع ايرادات سبتمبر 2019.وبينت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها اليوم، أن الإيرادات تأتي من مبيعات النفط الخام والسوائل الهيدروكربونية ومنتجات النفط والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الضرائب والأموال التي يتم الحصول عليها من عقود الامتياز.وأوضح رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله أنه "على الرغم من التحديات الأمنية الكبيرة على أرض الواقع وارتفاع أسعار النفط، إلا أن الإيرادات زادت في أكتوبر من خلال الانتاج المستمر وارتفاع المبيعات" مشيرا إلى أن هذه الإيرادات توفر موارد حيوية للشعب الليبي واستمرارية امداداتها يسهم في تحقيق الاستقرار في السوق.// انتهى //15:58ت م0165