أبهـا 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واستنظم جامعة الملك خالد بالشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الثلاثاء المقبل, لقاءً بعنوان "سبل حماية وتعزيز النزاهة", وذلك ضمن المرحلة الثانية من برامج مبادرة "وطننا أمانة"، التي أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد, تحت شعار "نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة"، وذلك في المدينة الجامعية بأبها.وأوضح رئيس اللجنة العلمية الدكتور عبدالله آل عضيد أن اللقاء سينظم بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة، ويشمل جلستين علميتين، الأولى بعنوان "سبل وآليات تعزيز النزاهة" وتتناول الفساد وانعكاساته على الأمن الوطني، والخدمات الإلكترونية ودورها في حماية نزاهة، وبطاقات الإنجاز التراكمية وأثرها في حماية النزاهة، فيما ستكون الجلسة الثانية بعنوان " متطلبات حماية النزاهة " وستناقش من خلالها عددًا من الأوراق لضمان دور الموظف العام ونتائج تصرفاته وأثره في حماية النزاهة، وكذلك النزاهة ومكافحة الفساد في ضوء الشريعة والنظام.ويمثل الجامعة في تنظيم اللقاء وحدة الأنشطة التوعوية والثقافية بكلية الشريعة وأصول الدين، فيما يستهدف اللقاء الموظفين في فروع الجهات الحكومية والمستفيدين من خدمات تلك الجهات والمهتمين بموضوع اللقاء لتسليط الضوء على سبل حماية وتعزيز النزاهة ومتطلباتها على مستوى المنطقة.// انتهى //16:00ت م0166