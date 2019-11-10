بريدة 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبة بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم رئيس مجلس إدارة ميدان الملك سعود للفروسية بالمنطقة, مدير عام ميدان الملك سعود للفروسية بالمنطقة عبدالعزيز بن عبدالله التويجري, وذلك بمناسبة صدور قرار رفع تصنيف ميدان الملك سعود للفروسية بالمنطقة إلى فئة "أ".ورحب سموه بالتويجري، مباركاً رفع فئة ميدان الملك سعود للفروسية بالمنطقة إلى فئة " أ ", منوهاً سموه بما تحظى به هذه الرياضة من دعم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية على ما يبذله من جهود لخدمة هذه الرياضة العريقة، مثمناً الجهود التي يبذلها مدير عام ميدان الملك سعود للفروسية وكافة منسوبيه لتطوير العمل وبشكل مستمر, موصياً على أهمية مضاعفة الجهود لتطوير العمل وتعزيز هذه المهارة بين أبناء المنطقة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود.من جهته عبر مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة عبدالعزيز التويجري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه المستمر والدائم واهتمام سموه بالفروسية وأهلها والتي ساهمت بتطوير العمل في الميدان, مؤكداً أن هذا الدعم يعد دافعًا لميدان الملك سعود للفروسية لحث الخطى وبذل الجهود لتحويل تلك التوجيهات إلى واقع ملموس بإذن الله.// انتهى //16:14ت م0167