أبوظبي 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية رسالة خطية من رئيس ليبيريا جورج ويا, تتعلق بالعلاقات الثنائية.تسلم الرسالة وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور محمد قرقاش، خلال استقباله في أبوظبي وزير الشؤون الخارجية جبهزوهنجار م. فيندلي، ووزير الدولة في ليبيريا تروكون كبوي.وجرى خلال اللقاء استعراض تطور العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات, وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي, فضلًا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:22ت م0169