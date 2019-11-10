بورتونوفو 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسدشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعًا لتوزيع 60 طنًا من السلال الغذائية في جمهورية بنين بحضور نائب عمدة المدينة ورئيس البلدية وممثلي وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية والمرأة.وجرى توزيع 200 سلة غذائية في مدينة آوتامي المتضررة من الفيضانات، كما وزع المركز سلال غذائية في مركز التدريب المهني لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة كوتونو.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لكافة الدول الشقيقة والصديقة.//انتهى//16:59ت م0180