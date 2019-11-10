عدن 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسسلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس شحنة أدوية ومستلزمات طبية لمستشفيات عدن.وأوضح مدير مكتب المركز في عدن صالح الذيباني أنه جرى تسليم شحنة مساعدات طبية جديدة لمستشفيات عدن تشمل أدوية ومستلزمات طبية خاصة بمرض الفشل الكلوي تزن 102 طن و 380 كيلوغراما، ضمن البرامج والمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز، لليمن الشقيق، كتجسيد أخوي على حرص المملكة وقيادتها الرشيدة على دعم أبناء الشعب اليمني في جميع المجالات، خصوصًا القطاع الصحي.وأشاد مستشار وزارة الإدارة المحلية ومنسق اللجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه بدور مركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم الدعم والمساندة لليمن في كافة المجالات الإغاثية والإنسانية.من جانبها أشارت المديرة العامة للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي الدكتورة سعاد الميسري إلى أهمية المساعدات المقدمة من المركز على متن ست شاحنات محملة بالمستلزمات الطبية ومحاليل غسيل الفشل الكلوي لمستشفيات مدينة عدن، سبقها في الأيام الماضية تسلم شحنة أدوية لعدد من المحافظات اليمنية، والتي ستعمل على تخفيف معاناة المرضى من المواطنين اليمنيين خصوصا مرضى غسيل الفشل الكلوي.//انتهى//17:03ت م0181