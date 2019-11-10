شمال لبنان 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسنفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان، 15 عملية إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات.ويأتي تنفيذ هذه العمليات الإسعافية في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.//انتهى//17:03ت م0182