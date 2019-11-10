مراوا 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسأجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة مراوا بجمهورية الكاميرون ، 151 عملية جراحية، وكشفت على 2,450 شخصا وصرفت 350 نظارة طبية، ووزعت 2,300 قطرة للعيون، وذلك خلال اليوم الأول من بدء الحملة.وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون في الكاميرون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.// انتهى //17:10ت م0183