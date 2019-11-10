الزرقاء 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على الطلاب والطالبات السوريين في مخيم الأزرق بمحافظة الزرقاء الأردنية، واصلا لمحطته الثالثة هناك حيث بلغ عدد الطلاب المستفيدين 2,240 طالبا ضمن 6 مدارس .ويأتي توزيع المستلزمات المدرسية في إطار الدعم التربوي المتواصل الذي يراعي فيه المركز أهمية توفير الأجواء التعليمية المناسبة للطلبة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الأردنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.//انتهى//17:11ت م0184