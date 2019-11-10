لندن 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسأصدرت وكالة البيئة البريطانية اليوم تحذيراً لمواطني إنجلترا جراء توقع إستمرار الفيضانات في مناطق واسعة من البلاد.وجددت الوكالة سبعة تحذيرات في مستوى "شديد" -خطر على الحياة- ضمن منطقة حوض نهر "دون" في منطقة ساوث يوركشير، مشيرة إلى توقع استمرار التقييم حتى يوم الأربعاء القادم.كما دعا المكتب المواطنيين في مدن يوركشير المختلفة ومناطق وسط إنجلترا الى توخي الحذر في ظل توقع حدوث فيضانات في أي وقت بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.// انتهى //17:12ت م0185