حجة 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسقام مركز الجعدة الصحي أمس، بتدشين حملة التوعية والتثقيف الأول في جزيرتي الفتش وبكلان التابعة لمديرية ميدي بمحافظة حجة بتمويل، من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وجرى من خلاله استقبال المرضى في الجزيرتين من مختلف الفئات ومعاينتهم وتشخيص أمراضهم وصرف الأدوية المناسبة لحالاتهم وكذلك تقديم التوعية والتثقيف الصحي لهم وكيفية الوقاية من الأمراض والأوبئه.كما جرى عمل بطاقات لصرف أدوية خاصة بالسكان من ذوي الأمراض المزمنة( كالضغط، والسكري، والربو، وفقر الدم، والصرع، والحالات النفسية) على أن تصرف بصورة شهرية، وتقييدهم في سجل المرضى بالمركز ومتابعة حالتهم بصورة مستمرة، وتم عمل بطاقات لرعاية الحوامل لصرف أدوية لهن ورعايتهن شهريًا.ويعد التثقيف الصحي والتوعية للمواطنيين اليمنيين من الأهداف الأساسية لمركز الجعدة الصحي، والذي يموله مركز الملك سلمان للإغاثة وتنفذه مؤسسة طيبة للتنمية، ويستفيد منه 18,000 فرد من مختلف الفئات العمرية.// انتهى //17:15ت م0191