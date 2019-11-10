المدينة المنورة 13ربيع الأول 1441هـ الموافق 10نوفمبر 2019م واسأطلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم بقاعة الملك سعود بالجامعة ، فعاليات أسبوع البحث العلمي الأول للعام الحالي، بحضور مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي ووكيل الجامعة الدكتور حسين بن شريف العبدلي وعدد من عمداء الكليات ومنسوبي وطلاب الجامعة.وأوضح عميد البحث العلمي بالجامعة الدكتور صالح العمري بأن أسبوع البحث العلمي الذي يتضمن أكثر من 40 فعالية بالتعاون مع المكتبة الرقمية يستهدف أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والبكالوريوس ويهدف إلى تعزيز الجانب المعرفي والبحثي، ونشر ثقافة البحث العلمي والتعريف بمصادر المعرفة الإلكترونية الجديدة والمجلات المصنفة وغيرها. مشيرًا إلى جهود العمادة في تشجيع المشاريع البحثية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب. مبينًا أن الفعاليات تتضمن ندوات علمية ومحاضرات ومعارض مصاحبة يشارك بها عدد من الباحثين من مختلف الكليات.وشكر عميد البحث العلمي إدارة الجامعة ووكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي على دعمهم وتشجيعهم الدائم لمسيرة البحث العلمي في الجامعة الإسلامية ولكل ما من شأنه أن يخدم أعضاء هيئة التدريس ويرتقي بالعمل الأكاديمي.// انتهى //17:33ت م0192