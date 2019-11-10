الخرطوم 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسالتقى وزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي بمكتبه اليوم، وفد بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة دانيال كاندا الذي يزور الخرطوم حاليًا.وأكد الوزير خلال اللقاء أن العمل في إعداد مشروع موازنة العام المالي 2020م يسير وفق المخطط له بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.وأوضح أن لجنة الاقتصاد الكلي تعكف على تحديد المؤشرات الاقتصادية الكلية ليتم إعداد مشروع الموازنة على ضوئها.من ناحيته أبان رئيس البعثة دانيال كاندا أن هدف الزيارة متابعة الأداء الاقتصادي والتعرف على الإصلاحات المالية بالبلاد ضمن برامج متابعة الأداء بالدول الأعضاء بالصندوق.// انتهى //18:09ت م0196