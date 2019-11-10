الرياض 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واساستقبل معهد الإدارة العامة اليوم (2615) موظفًا حكوميًا وموظفة، للالتحاق بـ(101) برنامج تدريبي ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض، والفرع النسائي بالدمام.وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة، عبد العزيز بن إبراهيم الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري. وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض يلتحق (808) موظفين حكوميين، بـ(32 ) برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة الاجتماعات، إدارة الجودة الشاملة، إدارة المكتبات ومراكز المعلومات، ادارة النزاع في بيئة العمل، أساسيات أمن المعلومات، إعداد التقارير، إعداد المراسلات(2)، اعداد الميزانية العامة(2)، الإلقاء الفعال، التحليل الهيكلي لنظم الحاسب، التخطيط التنفيذي، الرقابة على المواد، العروض التقديمية (Power Point)، القيادة الإدارية، الهندسة القيمية، تطوير الموارد البشرية، تطوير خدمات المستفيدين، مهارات التعامل مع الرؤساء، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات التفاوض، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إجراءات طرح وترسية المشاريع الإنشائية، إدارة الفعاليات، الأرشفة الإلكترونية(4)، التنسيق الإداري، قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل.كما ينفذ المركز الرئيسي للمعهد (4) برامج موجهة ويلتحق بها (100) متدرب وهي:أخصائي الموارد البشرية، العقود الإدارية، تحليل البيانات في الدراسات الميدانية، فحص الاحتيال المالي.وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة يلتحق (483) موظفاً حكومياً، بـ(18) برنامجاً تدريبياً، وهي: إدارة الجودة الشاملة، إعداد التقارير الهندسية، الاجازات، الأرقام القياسية، التخطيط التنفيذي، الحسابات الختامية الحكومية، القيادة الإدارية، المراسم في العلاقات العامة، تحليل العلاقة بين المتغيرات، حل المشكلات واتخاذ القرارات، معالجة النصوص، مهارات التفاوض، مهارات السكرتارية الإبداعية، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، اصول المحاسبة الحكومية، إعداد التقارير الإحصائية، الاتصال الفعال في العمل، توزيع العمل.كما ينفذ فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة (3) برامج موجهة ويلتحق بها (75) متدرباً وهي:أعمال المنافسات والمشتريات، العقود الإدارية، المحاسبة المهنية.وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية يلتحـق (278) موظفًا حكوميًا، بـ(11) برنامجاً تدريبياً، وهي:إجراءات التقاضي أمام ديوان المظالم، إعداد المراسلات، الإشراف على عقود الصيانة، الحقوق والمزايا المالية للموظف، القيادة الإدارية، برمجة تطبيقات النوافذ بلغة #C، برمجة قاعدة البيانات MS Access، شغل الوظائف، مباشرة الأموال العامة، أصول المحاسبة الحكومية، قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل.كما ينفذ فرع المعهد بالمنطقة الشرقية البرنامج الموجه (مهارات موظفي خدمة العملاء) ويلتحق به (25) متدرباً.وفي الفرع النسائي للمعهد بالرياض تلتحق (184) موظفة حكومية بـ (7) برامج تدريبية، وهي: ادارة التغيير التنظيمي، إدارة برامج التثقيف الصحي، إدارة وصيانة نظام الخادم في بيئة Windows، أساسيات أمن المعلومات، إعداد الحملات الإعلامية، الحسابات الختامية الحكومية، مهارات التعامل مع المستفيدين.كما ينفذ الفرع النسائي للمعهد بالرياض برنامجين موجهين وتلتحق بهما (50) متدربة. وهما:تحليل البيانات في الدراسات الميدانية، مهارات موظفي خدمة العملاء.وفي فرع المعهد بمنطقة عسير يلتحق (271) موظفًا حكوميًا بـ(10) برامج تدريبية، وهي:إدارة الأداء الوظيفي، إدارة الوقت، إعداد التقارير، التحليل القانوني للقرارات الإدارية، التخطيط التنفيذي، تحليل اقتصاديات الاستثمار، تحليل العلاقة بين المتغيرات، مهارات السكرتارية الإبداعية، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، التقارير المالية الحكومية.وفي الفرع النسائي للمعهد بالمنطقة الشرقية تلتحق (50) موظفًة حكومية بـ(2) برنامجين تدريبيين، وهما:الاتصال الفعال في العمل (2).كما ينفذ الفرع النسائي للمعهد بالمنطقة الشرقية البرامج البرنامجين الموجهين (مهارات الكتابة الإدارية، ومهارات موظفي خدمة العملاء) ويلتحق به (50) متدربة.وفي الفرع النسائي للمعهد بمنطقة مكة المكرمة تلتحق (241) موظفًة حكومية بـ(9) برامج تدريبية، وهي: أساسيات أمن المعلومات، الإلقاء الفعال، العروض التقديمية (Power Point)، تطوير صفحات الويب بلغة HTML 5، حل المشكلات واتخاذ القرارات، مبادئ المحاسبة المالية، معالجة النصوص، الاتصال الفعال في العمل، مهارات بناء فرق العمل.//انتهى//18:31ت م0199