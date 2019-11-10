الرياض 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسوقعت الشركة السعودية للكهرباء وشركة جنرال اليكترك، اليوم اتفاقية في مجال الأبحاث والتطوير، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة "السعودية للكهرباء"الدكتور خالد بن صالح السلطان، وذلك في مقر الشركة الرئيسي بالرياض.ومثل "السعودية للكهرباء" في توقيع الاتفاقيتين الرئيس التنفيذي المكلف للشركة فهد بن حسين السديري، ومن جهة جنرال اليكتريك الرئيس التنفيذي جوزيف أنيس.وتتضمن الاتفاقية مشروعاً بحثياً لنزع الفاناديوم بتقنية المايكروويف من الوقود الخام والثقيل، بهدف إزالة المعادن من الوقود الخام باستخدام المايكروويف، الذي ينتج عنه نزع الفناديوم بنسبة قد تصل إلى 100 في المئة من الوقود الخام، مما يؤدي إلى خفض معامل الوقود، وبالتالي زيادة عمر قطع ومعدات المسار الساخن للغازات بالتوربينات الغازية، وكذلك تقليل الترسبات والتآكل، كما يؤثر بشكل مباشر على الوحدات وتقليل تدني القدرة فيها.وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للـ "السعودية للكهرباء"، أن الاتفاقية تتضمن مشروعاً بحثياً لاستحلاب الوقود الخام، بهدف تحسين عملية الاحتراق للوحدات الغازية بتقنية استحلاب الوقود عبر ضخ الماء المقطر مع الوقود الخام بنسب مختلفة تتراوح بين (15% - 30% - 50%)؛ وذلك لتقليل استهلاك الوقود والحصول على انبعاثات أقل، ورفع للقدرة، وزيادة في عمر التوربين الغازي وأجزاء المسار الساخن، وأشار إلى أن ذلك في إطار جهود الشركة لتقليل استخدام الوقود والاعتماد على الطاقة النظيفة.من جانبه، قال جوزيف أنيس: "تفخر "جنرال إلكتريك" بدعم تطوير قطاع الطاقة في المملكة لأكثر من 80 عاماً، ويؤكد هذا التعاون على علاقتنا التاريخية القوية مع "السعودية للكهرباء" والمملكة العربية السعودية، كما تدعم مساعينا في تقديم ابتكارات من شأنها الارتقاء بمستقبل قطاع الطاقة، وبدءاً من الاستثمار في إنشاء مرافق التصنيع والخدمات المحلية، وانتهاءً بتدريب الشباب السعودي وتطوير سلاسل التوريد المحلية، ونؤكد التزامنا كشركاء في نمو المملكة على المدى الطويل، وبناء منظومة قوية لصناعات الطاقة السعودية".// انتهى //18:40ت م0200