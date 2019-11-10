الدمام 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسزار وفد من أمانة منطقة عسير اليوم، أمانة المنطقة الشرقية، اطلعوا خلالها على تجربة أمانة المنطقة الشرقية للمردم الصحي وإدارة النفايات.والتقى الوفد الزائر الذي يضم وكيل المساعد للتعمير والمشاريع المهندس خالد بن سعد آل مفرج، ومدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد علي العاوي عسيري، ومدير عام إدارة النظافة محمد بن سبران عسيري، بمعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وذلك بحضور وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد بن عبد العزير الصفيان، ووكيل الأمين المساعد للخدمات الدكتور محمد العماني، ومدير عام إدارة النظافة الدكتور حمد المديني.وتهدف الزيارة إلى تبادل الأفكار ونقل تجارب الخبرات بين الطرفين، حيث رحب معاليه بمثل هذه الزيارات التي من شأنها تبادل الخبرات والآراء والأفكار فيما يخدم القطاع البلدي، مؤكدا أن أمانة المنطقة الشرقية ترحب دائماً وأبداً في كل ما من شأنه تطوير هذا القطاع والذي يهدف في النهاية إلى خدمة الوطن والمواطنين.وقد قام الوفد بزيارة إلى وكالة الخدمات، حيث كان في استقبالهم وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد مغربل، وعدد من مدراء الإدارات بالوكالة، وتم تقديم شرحاً لمنسوبي أمانة منطقة عسير، وذلك في قاعة الاجتماعات الخاصة بوكالة الخدمات، حول آلية تفاصيل المردم الصحي وإدارة النفايات، وكيفية تطبيق هذه التجربة في مجال العمل البلدي والتي من شأنها نقل التجارب المعرفية والتعاون والتكامل في تقديم أفضل الخدمات البلدية لخدمة المجتمع.بعدها قام الوفد بزيارة ميدانية إلى المردم الصحي التابع للأمانة وأطلع خلالها على تجربة الأمانة في التخلص من النفايات، قدمها لهم مدير إدارة النظافة الدكتور حمد المديني.// انتهى //18:41ت م0201