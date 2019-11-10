تونس 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسحافظ الاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي على موقعيهما في مقدمة ترتيب الدوري التونسي لكرة القدم بـ 18 نقطة يليهما الترجي في المرتبة الثالثة بـ 16 نقطة منقوصًا من مقابلتين ليحتل اتحاد بنقردان والنادي الأفريقي المرتبة الرابعة بـ 15 نقطة.وقد فاز النادي الأفريقي اليوم على البنزرتي بهدفين دون ردّ في مباراة جمعتهما بالعاصمة تونس بينما تعادل الترجي الزائر مع الملعب التونسي دون أهداف.وتعادل حمام الأنف مع نجم المتلوي بنتيجة مماثلة، وفي حمام سوسة انتصر النجم الساحلي على مستقبل سليمان بهدف لصفر، كما تعادل هلال الشابة في ميدانه مع اتحاد تطاوين الزائر دون أهداف.وكان الاتحاد المنستيري انتصر أمس بثلاثة أهداف دون رد على نادي شبيبة القيروان الزائر، وفي صفاقس فاز النادي الصفاقسي على اتحاد بنقردان بهدفين لصفر.// انتهى //19:16ت م0205