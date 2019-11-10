ينبع 13ربيع الأول 1441هـ الموافق 10نوفمبر 2019م واسبدأت إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بينبع ممثلة بقسم الإطفاء والوقاية من الحريق اليوم تنفيذ برنامج الدورة التأسيسية لرجال الإطفاء المنضمين حديثاً للهيئة الملكية وذلك في مقر تدريب الإطفاء والإنقاذ بمدينة ينبع الصناعية.وسيمتد البرنامج التدريبي لمدة 8 أسابيع متواصلة، سيتم خلالها تدريبهم نظرياً وعملياً على أعمال الإطفاء والإنقاذ، وتتمحور التدريبات حول طرق مكافحة الحرائق في المباني السكنية والصناعية والمساهمة في منع انتشارها وتطبيق عمليات الإنقاذ المختلفة للمحتجزين والبحث عن المفقودين والاستجابة لحوادث المركبات، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية لرفع مستوى اللياقة البدنية، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج 19 رجل إطفاء مستجد، منهم 14 رجل إطفاء انضموا مؤخراً لوحدة الإطفاء في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية و 5 رجال إطفاء انضموا مؤخراً لوحدة الإطفاء في مدينة ينبع الصناعية، وتأتي الدورة سعياً من الهيئة الملكية لصقل مهارات رجال الإطفاء في مدنها الصناعية وللحفاظ على الأرواح وحماية المنشآت الحيوية.// انتهى //19:24ت م0208