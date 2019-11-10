حائل 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسرأس وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ, اجتماعاً ضم مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ومدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني ووكيل أمين منطقة حائل ومدير إدارة شؤون اللجان بالإمارة ورئيس وأعضاء لجنة الآبار المكشوفة والمهملة بالمنطقة.وجرى خلال الاجتماع استعراض أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية التي استقبلت خلاله العديد من البلاغات عن وجود عدد من الآبار المكشوفة والمهملة ذات الخطورة العالية.وتم رصد 384 بئراً تم معالجتها وتأمين 74 بئراً من قبل ملاك الأبار وتأمين 5 آبار من قبل لجنة الآبار المكشوفة والمهملة بالتعاون مع أمانة المنطقة وتأمين 185 بئراً من قبل المقاول الذي تم التعاقد معه من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة لردم الآبار وبإشراف مباشر من قبل اللجنة, وذلك وفق المواصفات والمقاييس المطلوبة وجاري العمل حالياً على ردم وتأمين 120 بئراً من قبل المقاول.وورد اللجنة بلاغ عن وجود 25 بئراً بمحافظة السليمي وتم إحالتها إلى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة لمعالجتها وفق تعميم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير المنطقة المبلغ للمحافظات والمراكز المرتبطة بالإمارة للرفع عن الآبار المكشوفة والمهملة لإحالتها للجنة.وناقش الاجتماع تطوير آليات العمل وفق عمل تصاعدي وشامل منها مراقبة آليات حفر الآبار الارتوازية واحضار أصحاب الآبار غير المتعاونين مع اللجنة والعمل على تحقيق الأهداف المأمولة لسلامة الجميع.// انتهى //19:24ت م0209