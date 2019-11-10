رياضي / الرائد والتعاون إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم
الأحد 1441/3/13 هـ الموافق 2019/11/10 م واس
الرياض 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واس
تأهل فريقا الرائد والتعاون اليوم إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، وذلك ضمن دور الـ 64 من المسابقة .
وجاء تأهل الرائد بفوزه على هجر بهدفين دون رد ، فيما جاء تأهل التعاون بفوزه على اللواء بثلاثية دون رد .
ويلعب غدًا فريق وج مع نظيره الفيصلي على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية .
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19:52ت م
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