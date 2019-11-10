الرياض 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واستأهل فريقا الرائد والتعاون اليوم إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، وذلك ضمن دور الـ 64 من المسابقة .وجاء تأهل الرائد بفوزه على هجر بهدفين دون رد ، فيما جاء تأهل التعاون بفوزه على اللواء بثلاثية دون رد .ويلعب غدًا فريق وج مع نظيره الفيصلي على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية .// انتهى //19:52ت م0213