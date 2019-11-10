بريدة 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسانطلقت اليوم الحملة الوطنية للوقاية من المخدرات بمنطقة القصيم (عزيمة وطن) في أسبوعها الثاني، وذلك بمحافظة البدائع بمشاركة مستشفى البدائع العام وجمعية البدائع الخيرية وتعليم البدائع ومكافحة التدخين ومركز التأهيل النفسي ومكافحة المخدرات بالحرس الوطني.وتتضمن الحملة معارض ومحاضرات توعوية عن أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية لطلاب المدارس ومرشدي ومرشدات المدارس وموظفي الدوائر الحكومية، وتنظيم زيارات لطلابات المدارس لتعريفهم وتثقيفهم وتعديل المفاهيم الخاطئة عن هذه الآفة القاتلة.// انتهى //20:28ت م0217