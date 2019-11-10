طرابلس 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واستستضيف المغرب غدًا فعاليات المنتدى الاقتصادي للاستثمار الليبي في الرباط خلال يومي 11 و12 من شهر نوفمبر الجاري، بتنظيم وزارة التخطيط في حكومة الوفاق والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا إضافة إلى وزارة الصناعة المغربية وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.وسيناقش المنتدى التحديات الحالية التي تواجه المشاريع الاستثمارية والاقتصاد الليبي، ورؤية القانون الليبي لها، والتوجهات المستقبلية لقطاع النفط والغاز والمعادن في ليبيا.// انتهى //21:07ت م0219