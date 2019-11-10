باريس 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واستغلب فريق رين على ضيفه أميان 3 - 1 اليوم في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.وصعد رين إلى المركز الثامن مع مباراة مؤجلة مع مضيفه نيم من المرحلة الثانية عشرة، فيما مني أميان بخسارته الخامسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 16 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس عشر.ويلعب لاحقاً نانت مع سانت إتيان، ومونبلييه مع تولوز، ومرسيليا مع ليون.// انتهى //21:07ت م0220