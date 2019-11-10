رياضي / الدوري الألماني لكرة القدم : مونشنغلادباخ يعزز صدارته
الأحد 1441/3/13 هـ الموافق 2019/11/10 م واس
دوسلدورف 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واس
عزز فريق بوروسيا مونشنغلادباخ صدارته للدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على ضيفه فيردر بريمن 3 - 1 اليوم في المرحلة الحادية عشرة من المسابقة .
ورفع بوروسيا مونشنغلادباخ رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة ليتقدم بفارق أربع نقاط عن ملاحقيه المباشرين لايبزيغ الفائز على هرتا برلين 4-2، وبايرن ميونيخ الذي فاز على غريمه بوروسيا دورتموند برباعية السبت في قمة مباريات هذه المرحلة.
وفاز باير ليفركوزن على مضيفه فولفسبورغ بهدفين نظيفين .
وتختتم المرحلة لاحقاً بلقاء فرايبورغ مع إينتراخت فرانكفورت.
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21:08ت م
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