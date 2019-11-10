أبوظبي 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني الذي يزور الإمارات حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء الفرص الواعدة لتطوير علاقات التعاون بين دولة الإمارات والعراق بشكل عام وإقليم كردستان العراق بشكل خاص في عدد من الجوانب خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية، كما تبادلا وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة وحرصهما المشترك على تنمية أوجه علاقاتهما والتعاون المشترك في شتى المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية بما فيه مصلحة الطرفين.// انتهى //21:09ت م0222