لندن 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واستغلب فريق مانشستر يونايتد على ضيفه برايتون 3 - 1 اليوم في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 16 نقطة وصعد إلى المركز السابع بفارق الأهداف أمام ولفرهامبتون الذي تغلب على ضيفه أستون فيلا 2 - 1 .وتختتم المرحلة لاحقاً بقمة ليفربول المتصدر والمتقدم على مانشستر سيتي بهدفين دون رد حتى الشوط الأول .// انتهى //21:12ت م0223