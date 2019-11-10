رياضي / الدوري الإنجليزي لكرة القدم : مانشستر يونايتد يفوز بثلاثية على برايتون
الأحد 1441/3/13 هـ الموافق 2019/11/10 م واس
لندن 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واس
تغلب فريق مانشستر يونايتد على ضيفه برايتون 3 - 1 اليوم في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .
ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 16 نقطة وصعد إلى المركز السابع بفارق الأهداف أمام ولفرهامبتون الذي تغلب على ضيفه أستون فيلا 2 - 1 .
وتختتم المرحلة لاحقاً بقمة ليفربول المتصدر والمتقدم على مانشستر سيتي بهدفين دون رد حتى الشوط الأول .
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21:12ت م
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