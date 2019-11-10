مدريد 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسعاد فريق أتلتيكو مدريد إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين في المرحلتين الماضيتين، بفوزه على ضيفه إسبانيول 3 - 1 اليوم في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.ورفع أتلتيكو الذي حقق فوزه السادس هذا الموسم، رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.وفي مباراة ثانية فاز أتلتيك بلباو على ضيفه ليفانتي بنتيجة 2 - 1، ورفع الفريق الفائز رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس موقتاً، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر.وتغلب فريق ريال مايوركا على فياريال 3 - 1 ، ليتقدم مايوركا إلى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، فيما تجمد رصيد فريق فياريال عند 18 نقطة في المركز العاشر.وتختتم المرحلة بلقاء خيتافي مع أوساسونا، وريال بيتيس مع إشبيلية.// انتهى //21:13ت م0224