الرياض 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسأقامت المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود بالتعاون مع مستشفى الملك خالد الجامعي اليوم حملة توعوية للتبرع بالدم تحت شعار "الحياة بالعطاء أجمل" بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة غاده بن سيف وذلك في مقر البهو الرئيس .وتم خلال الحملة تقديم شروحات عن الدم ومعاير التبرع ونسب الهيموجلوبين المطلوبة وتوزيع المواد التوعوية، بمشاركة عدد من الأخصائيات والطبيبات من مركز التبرع بالدم في مستشفى الملك خالد الجامعي وبتعاون مع عدد من بنوك الدم الخارجية، وتقديم العديد من المحفزات المعنوية والمادية للمتبرعين والهدايا التذكارية بزمرة دم المتبرع .وأشارت مديرة المختبرات وبنوك الدم ومستشارة شؤون الطالبات لشؤون المختبرات الدكتورة رنا حسناتو إلى مدى التأثير والتغير الإيجابي في جسد المتبرع ومنها تجديد الدم والخلايا وزيادة نشاط الدورة الدموية، مما يسهم في تقليل الإصابة بالأمراض الدموية وسرطان الدم.يذكر أن المعرض يستقبل المتبرعين خلال الفترة من 13 إلى 15 ربيع الأول 1441 من الساعة 8 ص إلى 3 مساءً، بشرط أن يكون المتبرع بصحة جيدة ولا يعاني أي أمراض معدية وأن يكون عمر المتبرع من 18 - 65 سنة، ولا يقل وزنه عن 50 كجم، ومراعاة أن تكون نسبة الهيموجلوبين للرجال من 14- 17 جم، وللنساء من 12-14 جم، ومعدل ضغط الدم أقل من120/80 ملم زئبق.// انتهى //21:18ت م0225