مونبلييه - نانت 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واستغلب فريق مونبلييه على ضيفه فريق تولوز بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب دو لا موسون في مدينة مونبلييه جنوب فرنسا، وذلك ضمن الجولة الثالثة عشرة من مباريات الدوري الفرنسي لكرة القدم.وفاز فريق سانت إتيان على مضيفه فريق نانت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب دو لا بوجوار في مدينة نانت الفرنسية.وبهذه النتيجة رفع سانت إتيان رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث، ومونبلييه برصيد 19 نقطة في المركز الخامس، في حين حل نانت في المركز الثامن، وتراجع تولوز في المركز التاسع عشر على قائمة ترتيب الدوري.// انتهى //21:25ت م0228