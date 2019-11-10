الطائف 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسأوضح معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد، أن من مبادئ الدين الحنيف ومقاصده السامية وأحكامه العادلة الاعتدال والوسطية والتسامح، وما نتطلع إليه وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وتحدث معاليه في المحاضرة التي ألقاها بجامعة الطائف تحت عنوان "تعامل هيئة كبار العلماء مع المناهج والتيارات الفكرية" بحضور مدير الجامعة المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني، ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، وطلاب الجامعة، عن أهم المرتكزات الفكرية لدى هيئة كبار العلماء وكيف تعاملت مع المناهج الفكرية والأفكار الحركية وموقفها من العمليات الانتحارية وموقفها من البيعة في الإسلام.من جانبه أكد المشرف على وحدة الاعتدال والأمن الفكري في جامعة الطائف الدكتور مسفر بن عيضه المالكي، أهمية تنسيق مثل هذه اللقاءات البناءة والمهمة في تعزيز الوسطية والاعتدال، مبيناً أن الجامعة تحرص على رفع وعي طلابها وطالباتها ومنسوبيها ضد التطرف والانحراف الفكري وإلى تعزيز قيم الاعتدال وروح الانتماء الوطني وإبراز المخاطر التي تواجه المملكة من الإرهاب والغلو والتطرف، وبناء جيل قائم على مبدأ الوسطية والاعتدال والأمن الفكري.// انتهى //21:38ت م0230