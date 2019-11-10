الرياض 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسواصل فريق التسجيل الخاص بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور أعماله لتسجيل الصقارين الراغبين بالمشاركة في مسابقاتي الملواح ومزاين الصقور بمحافظة حفر الباطن التي ينتهي التسجيل بها مساء يوم غد الاثنين.وسيبدأ الفريق تسجيل المشاركين في مدينة ينبع غداً وبعد غدٍ الثلاثاء في فندق حياة رضوى، إذ تم الانتهاء من تسجيل 356 صقراً في محطته الأولى بمدينة الدمام.وكان نادي الصقور السعودي قد أعلن عن إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثانية خلال الفترة من 1 إلى 16 ديسمبر المقبل ، وأوضح النادي بأن فريق التسجيل سيتواجد في 8 مدن في المملكة لتسجيل الصقارين الراغبين بالمشاركة في التنافس على جوائز مسابقتي الملواح 400 متر والمزاين المخصصة للصقور.كما أوضح النادي بأنه تم تخصيص أشواط للملاك وأخرى للمحترفين في مسابقة الملواح التي تم تخصيص 6 أنواع من الصقور للتنافس فيها وهي ( الحر ، الشاهين ، تبع جير ، جير شاهين ، قرموشة جير، جير بيور ) وفئتين عمرية لكل نوع ( فرخ" أقل من سنة " و قرناس " أكبر من سنة" ).// انتهى //21:53ت م0234