الرياض 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسأعرب مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم الكولومبي دانيلو أسبيريا عن سعادته بتواجده في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بما يزخر به من نجوم مميزين، لافتًا النظر إلى أنه يشعر بالراحة منذ قدومه إلى المملكة.وأشاد أسبيريا في تصريحات لموقع "رابطة الدوري السعودي للمحترفين" من خلال فقرة "نجوم الدوري السعودي بالدعم والاحترام الكبيرين اللذين لمسهما من جمهور الشباب منذ قدومه إلى الفريق، الأمر الذي جعله يحب هذا الجمهور بشكل خاص والشعب السعودي بشكل عام ، معتبراً أن أفضل لحظة له كانت البقاء في الدوري السعودي للمحترفين مع فريقه السابق الفيحاء الموسم الماضي.// انتهى //21:54ت م0235