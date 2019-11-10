عمّان 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسحقق وفد المملكة العربية السعودية المشارك في مهرجان مسرح الطفل العربي المقام بالأردن، الجائزة الكبرى لأفضل عرض مسرحي، إضافة إلى جائزة أفضل ممثل أول في الأطفال حققها الطالب أحمد محمد قستي.ونوهت لجنة التحكيم للمهرجان بمهندس الصوت التقني الطالب سعد القرني، وأشادت بأفضل أداء جماعي لطلاب العرض السعودي ( التحدي).وقال رئيس الوفد مشرف عام النشاط الثقافي بوزارة التعليم الدكتور بندر العسيري : إن المهرجان شهد تقديم عروض مسرحية كبيرة، تنافست فيه المملكة مع سبع دول عربية هي الأردن، العراق، مصر، تونس، المغرب، الجزائر، لبنان، موكداً أن هذا الإنجاز الوطني يقف خلفه دعم كبير وتوجيه مستمر من معالي وزير التعليم والقيادة التعليمية بوزارة التعليم.يذكر أن العرض الفائز هو عرض مسرحية "التحدي" من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، وشارك فيه الدكتور أنور أبو عباة والمخرج عبدالهادي القرني ومساعد المخرج صلاح الشهري ومرافق الطلاب هادي القحطاني والممثلون الطالب أحمد قستي والطالب سلطان إسماعيل والطالب سعد السدحان والطالب بدر الشبيب والطالب محمد المنديل والطالب عبدالعزيز العريني والطالب سعد القرني في هندسة الصوت.//انتهى//21:59ت م0237