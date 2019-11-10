عرعر 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسنفذت إدارة تعليم منطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث - بنات - اليوم برنامج ( إدارة التغيير الشخصي ) وذلك بمركز التدريب التربوي .واستهدف البرنامج المشرفات التربويات للتعرف على كيفية إدارة التغيير واتخاذ القرار والقواعد الأساسية لذلك وأساليب الاستفادة من المستجدات والمتغيرات والمراحل التي يمر بها، وطرق التعامل مع التغيير وأسباب مقاومة التغير، وتخلل ذلك أمثلة على الصعيد الشخصي والعملي والتحفيز الإيجابي للمتدربات .// انتهى //22:55ت م0241