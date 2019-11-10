حائل 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسنظم مجلس شباب منطقة حائل مساء اليوم لقاءً مفتوحًا لشباب وشابات المنطقة ، للمشاركة في وضع خطة المجلس لعام 2020م وذلك في قاعة النادي الأدبي .وبدأ اللقاء بعرض مرئي لمهام المجلس ثم فتح أمين عام المجلس الدكتور جمال الرويضي باب المداخلات والحوار واستقبال الأفكار والمبادرات من الحضور والإجابة من قبل عدد من أعضاء المجلس.بعد ذلك عرض عضو المجلس سالم التميمي العرض التفاعلي الإلكتروني للحضور أبدى فيه الشباب تفاعلاً في التصويت حول مسارات العمل ، كما أقيم على هامش اللقاء دورة في "الحوار وثقافة التنوع" ألقاها عضو المجلس فواز النعام .يذكر أن اللقاء يستمر على مدى يومين حيث تقام غداً دورة نسائية بعنوان "بناء قدرات رواد الأعمال ودورهم برؤية المملكة 2030م" تلقيها عضوة المجلس مشاعل المرشدي، كما ستقام محاضرة عن تجربة المجالس بالمناطق وعرض تجارب من أمناء تلك المناطق.// انتهى //23:10ت م0243