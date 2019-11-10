أثينا 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم زيارة إلى اليونان تستمر ثلاثة أيام تهدف إلى تعزيز التعاون مع اليونان في جميع المجالات.ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني نظيره اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، ويبحث معهما القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى توقيع مذكّرات تعاون في مجالات التربية والشحن والطاقة.// انتهى //23:18ت م0248