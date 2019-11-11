جيزان ‬ 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسعقد مجلس جامعة جازان اليوم جلسته الثالثة للعام الجامعي 1440 / 1441هـ ، برئاسة معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني وحضور الأمين العام للجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالبرج الإداري للجامعة.وأوضح أمين مجلس الجامعة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن حسن أبوراسين أن المجلس اتخذ عدداً من القرارات، منها: الموافقة على تعيين 20 من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم على رتبة معيد وأستاذ مساعد، والموافقة على ابتعاث واستمرار وانتقال بعثة عدد 35 من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير، والدكتوراة في تخصصات مختلفة، وإنشاء "مركز قادة المستقبل" بجامعة جازان، وإقرار ضوابط الابتعاث للمعيدين والمحاضرين، وترقية وحدة تعليم اللغات إلى "مركز تعليم اللغات "بكلية الآداب والعلوم الإنسانية".وأضاف أن المجلس أقر دمج كلية المجتمع مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في كيان واحد تحت مسمى "كلية الدراسات التطبيقية والشراكة المجتمعية" ، تمنح درجة الدبلوم، ودمج قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية مع معهد اللغة الإنجليزية في كيان واحد تحت مسمى "كلية اللغات الأجنبية" ، والموافقة على ندب وإعارة ونقل عدد من أعضاء هيئة التدريس.// انتهى //00:13ت م0251