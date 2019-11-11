صبيا ‬13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسنظمت إدارة تعليم محافظة صبيا اليوم ديوانية وطنية بعنوان "هيبة وطن" بحضور محافظ صبيا منصور بن زيد الداوود ، وذلك بمسرح الإدارة .وتضمنت الديوانية عرضًا بعنوان "وطني وجه أبيض" شمل التعريف بالمبادرة وأهدافها وملامحها والمستفيدين منها ومشاريعها وفعالياتها، تلا ذلك أوبريت وطني، ثم بدأت الديوانية بحوار مع عضو مجلس الشورى والبرلمان العربي اللواء طيار ركن عبد الله بن عبد الكريم السعدون ، التي تضمنت عدداً من المحاور عن مكانة المملكة ، ودور التعليم في صناعة الأجيال، واستعراض جملة من المواقف المتميزة في خدمة الوطن الغالي .// انتهى //00:18ت م0253